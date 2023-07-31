「阿一鮑魚」楊貫一逝世　富臨飯店舊址10年前曾遭加租近倍逼遷

擁有超過60年中菜烹調經驗的富臨飯店創辦人楊貫一，今日（31日）因病逝世，享年90歲。楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」聞名全球，過去多位國家元首曾品嚐他的拿手好菜，楊貫一更於1996年獲得國際御廚協會頒發的最高榮譽勛章Club Des Chefs Des Chefs（C.C.C.）金章，為全球首位獲此殊榮人士。



雖然擁有名廚加持，但富臨飯店過去亦曾被加租逼遷。富臨飯店曾租用銅鑼灣駱克道485號地下及一至三樓長達20年，最早於1994年以每月約42萬元租用，每層面積約2,000平方呎，合共涉及8,000平方呎，為富臨飯店總店。

駱克道店租用20年 被翠華搶貴租77%

及後舖位租金有升有跌，如在2004年跌至35.6萬元，及後在2007年及2010年續租時又回升至48.52萬及56.5萬元，隨後又升至69萬元。不過當時零售市況走勢持續向上，舖位業主心雄把舖位高價放租，叫價高達月租130萬元，接近當時富臨飯店租金的一倍。直至2014年1月份，該巨舖終被翠華以每月122萬元搶租成功，搶貴約77%。

不過富臨飯店始終鍾情銅鑼灣地段，被加租逼遷後轉移陣地落戶同區臨海商廈的信和廣場，涉及信和廣場1樓及2樓部份樓面，佔地約1.3萬平方呎，另設平台4,000平方呎，較舊址多出一倍。

現址信和廣場租約期明年9月到期

富臨飯店在港只有位於信和廣場的一間店舖，據市場消息指，富臨飯店已進駐該舖約10年，首份租約為期5年，底租由首年的57萬元，增至2018年的67.5萬元，另設12%分成制。

及後在2018年9月再續約，並簽下為期6年的新租約，不過出現回落，首年底租為每月58萬元，而第6年將增至65萬元。同樣設有12%分成制。租約期至2024年9月中。