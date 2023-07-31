「阿一鮑魚」楊貫一逝世　享年90歲

富臨飯店公布，著名國際大廚楊貫一今日（31日）因病逝世，享年90歲。

楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」聞名全球，過去多位國家元首曾品嚐他的拿手好菜，亦開創香港飯店以鮑魚為主菜的先河。



楊貫一過去接受《香港01》專訪情況：



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富臨飯店有一幅牌匾，寫上「阿一鮑魚 天下第一」，由此可見楊貫一的自信，以及同行對他的敬重和認同。

楊貫數年前因飯店成功摘得米芝蓮最高榮譽的三星，接受《香港01》專訪時指，一直認為「學海無涯，要繼續做，唔休息，畀壓力自己。」這種態度才令自己不會退步。他當時談起曾為法國總統烹調美食，仍會心微笑。

其時香港剛經歷反修例社會運動，過去半世紀已看盡香港的起跌，楊貫一見證最好與最壞都的年代，對當時社會事件也有感而發，「今年市道呢，大家都會有啲艱難，但係呢啲係會過去嘅，香港人就係咁，永遠唔會跌落去，點都會諗到方法解決困難。」

以下為富臨飯店訃告全文：



月圓月缺有時，唯成就永垂不朽。我們懷着萬般的不捨與悲慟，沉痛公布富臨飯店創辦人、備受各界景仰的楊貫一先生，已於2023年7月31日因病與世長辭，享年90歲。



被尊為「鮑魚大王」的楊貫一大師，自年輕時隻身南下到香港打拼後，一直貫徹不屈不撓的精神奮發圖強，除了終其一生為鑽研美食努力不懈，更創下無數鼓舞人心的顯赫成績：世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章、美芝蓮三星⋯等等。



每個象徵無數心力、汗水的嘉許與肯定，不獨見証了一哥多年來對香港餐飲業的默默貢獻，也象徵他不吝傾囊相授、樂於提攜後輩的無私精神，共同帶領飯店更上一層樓，成為國際知名食府。這些年來一哥所留下的美饌、精神與智慧，亦將為我們所牢記，並於未來把大師的傳奇生生世世延續。

