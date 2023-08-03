代理：親海駅II定價較九龍新晉屋苑折讓兩成　料凍結二手市場

長實（1113）旗下的油塘東源街項目親海駅II 今日（3日）開價，首批132伙折實平均呎價14,997元，為過去7年市區最平的新盤項目，開放式戶入場費低見290萬元。有地產代理指出，親海駅II開價九龍市區新晉二手屋苑有25%折讓，料將冰封九龍及新界區的二手市場，以至居屋客。



中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑指出，親海駅II首批單位定價吸引，折實入場費僅需290萬元起，為近四年九龍新盤新低，亦比九龍市區新晉二手屋苑有25%折讓，開價極具競爭力，定必凍結九龍及新界區的二手市場，甚至居屋客，料成新一代票王新盤。

陳永傑：親海駅II料成新一代票王新盤

陳永傑又指出，油塘一帶具發展潛力，早已由傳統工業區變身成為綜合發展區，而親海駅位處臨海位置，景觀優越，加上戶型多元，而且發展商提供多重又靈活的置業優惠，相信可吸引大批上車客進駐。租金方面，區內新晉屋苑平均每呎租金約50元，部份開放式單位更高達60元。

布少明料8月一手成逾千宗

至於美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，親海駅II首批平均呎價14,997元，較現時同區新盤低近2成，相信項目反應熱烈，估計日後呎租可超逾40元，回報率料逾3厘，除吸引區內外用家外，相信亦有不少投資客捧場，估計投資者比例高達4成，較一般樓盤為高。

他又指出，踏入8月份，多個新盤近日連環推出，刺激入市氣氛升溫，看好全月一手成交量可望回升至逾千宗水平，按月顯著增加。