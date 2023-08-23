荃灣油柑頭首置地流標　上周五僅接1份標書　邀房協興建首置單位

屬於「港人首次置業」項目、位於荃灣油柑頭的住宅地皮於上周五（18日）截標，地皮僅接獲1份標書。地政總署今日（23日）公布，位於荃灣油柑頭荃灣市地段第430號的住宅地，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的一份標書。投標者為華勵有限公司（母公司：佳明集團控股有限公司）。



地政總署指出，政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地，這是為了保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。

房屋局邀請房協承接興建首置單位

房屋局發言人表示，政府會繼續豐富房屋階梯，以滿足不同置業人士的需要。目前，政府正推展四個「港人首次置業」（首置）項目。儘管是次招標被取消，政府認為該用地適合發展「首置」項目，房屋局將會邀請香港房屋協會承接有關項目並在此用地興建首置單位。

地皮上周截標後，有測量師認為，入標反應稍遜於預期，估計與地皮發展限制多及欠靈活性有關，又指今次發展商反應超冷淡，料投標價亦會較保守，會有流標風險。

地盤面積52.3萬呎 料建不得少於1940伙

上述荃灣油柑頭住宅地皮，地盤面積約523,926平方呎，指定作私人住宅用途，鄰近大型屋苑麗城花園，背山面海，因位處地勢較高，料日後或有單位可望藍巴勒海峽海景。項目最高樓面面積1,046,280平方呎，綜合市場資訊，該地皮估值介乎約23億元至41.9億元，每呎樓面地價由2,200至4,000元。

該地皮屬推行「港人首次置業」（「首置」）項目，住宅單位總數不得少於1,940伙，全部住宅單位須為「首置」單位。而且相關樓面不包括將由買方按照賣地條件所興建的設有50個名額的展能中心暨50個宿位的嚴重弱智人士宿舍。