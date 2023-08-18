荃灣油柑頭首置地僅收一份標書　測量師：反應超冷淡、有流標風險

屬於「港人首次置業」項目、位於荃灣油柑頭的住宅地皮，於今日（18日）中午截標。是次地皮僅接獲佳明集團（1271） 1份標書。有測量師認為，入標反應稍遜於預期，估計與地皮發展限制多及欠靈活性有關，又指今次發展商反應超冷淡，料投標價亦會較保守。



萊坊：反應遜預期 料投標價保守

萊坊高級董事，以及估價及諮詢部主管方耀明表示，入標反應稍遜於預期，會有流標風險，市場反應反映發展商對這幅地各樣限制有保留，相信投標價都會保守。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，是次荃灣油柑頭住宅地與2020年5月份安達臣道混合私樓和首置項目規模相若，惟當時有9份標書。至於今年2月份荃灣同區寶豐路則有10份標書，雖然寶豐路地皮規模較細，僅為是次地皮的三分之一，惟不乏大型發展商參與。

華坊：入標地價再低也計不到合理利潤

梁沛泓表示，今次荃灣油柑頭住宅地標書數目較少，對入標反應感訝異，相信問題出於項目位置交通不便，位處斜坡増加建築成本。而在8折賣樓的情況下，原估計建築成本佔整項目的總投資額（連地價）近八成，所以樓面地價預計低至2,000多元。又指當發展商對樓市前景看淡的話，入標地價再低也計不到有合理利潤。

再者，他指項目提供約2,000伙，要一次過推出發售，欠靈活性。樓市有上有落，一次過出售亦增加了發展商風險。今次發展商反應超冷淡，政府也應在將來推「樂建居」時調整賣地條款。