土瓜灣明雋加推新價單30伙　開放式最平409萬　周六發售22伙

新盤市場交投轉旺，佳明（1271）土瓜灣項目明雋新近獲批入伙紙，同時宣布加推2號價單，提供30伙，折實平均呎價約20,721元，較兩個月前推出的首張價單（18,526元）高約12%，不過2號價單提供的單位主要位於高層並享有海景。



據價單顯示，2號價單提供14伙開放式戶及16伙一房戶，實用面積由231至260平方呎，扣除最高19%折扣優惠後，折實價由408.97萬至588.95萬元，折實呎價由17,704至22,652元。

新價單均價2.07萬較首批高12% 料反映高層海景因素

佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，由於明雋獲批入伙紙後收到大量向隅客查詢，昨日加推新價單提供30伙單位，入場折實實用面積呎價由17,704元起，當中一房戶型折實最低售價約485萬元起。她續指，項目已屆現樓，新買家可即買即住。

她又指出，新加推價單的高層海景一房標準單位為首度登場，全新的22伙單位將於9月2日以先到先得形式發售 。

佳明集團營業及市務總經理馮倩平。（發展商提供）

明雋位於土瓜灣炮仗街45號，提供76伙，單位實用面積介乎207至260平方呎。設兩類戶型，包括開放式戶及一房戶，各佔一半，開放式標準戶實用面積為231及232平方呎，而一房標準戶實用面積則為259及260平方呎。