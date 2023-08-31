啟德AIRSIDE購物商場9月28日首階段試業　設都市農莊6000呎

南豐集團宣布，旗下面積達70萬方呎的啟德AIRSIDE購物商場，將於9月28日正式展開第一階段試業。商場內將會以「Up in AIRSIDE」為主題，舉辦圍繞航空及飛行的大型開幕活動，象徵啟德機場從昔日標誌性的航空樞紐蛻變成九龍全新地標。



47層高的綜合大樓提供32層甲級寫字樓，而購物商場面積則達70萬平方呎，匯聚消閒娛樂、零售及餐飲商戶，為九龍打造全新文化及消閒生活旗艦地標。

AIRSIDE以建構「和而為一」（Wholeness）嶄新都市生活風格為主軸，特意於商場內打造逾萬平方呎的藝文空間，包括由AIRSIDE專業藝術團隊主理的GATE33藝文館。此外，AIRSIDE有共6,000平方呎的都市農莊，更是香港首個榮膺七大綠色及智能建築證書的建築項目。

啟德AIRSIDE購物商場佔地約70萬平方呎。（AIRSIDE提供）

德國Miele開設九龍首間體驗店

AIRSIDE將致力透過藝術、環保及低碳健康生活態度培養人與社區及大自然之間的互動連結，同時推動本地藝文及可持續發展。

佔地70萬平方呎的購物商場，提供MCL AIRSIDE 戲院，佔逾33,000平方呎，設有7間影院，提供900個座位，更特設LUXE: A RealD Experience巨幕影院。繼早前公佈逾12,000平方呎的日本生活品牌MUJI無印良品外，德國高級家電品牌 Miele 亦於AIRSIDE開設首間位於九龍的體驗店。

空中花園、露天劇場及都市農莊 共佔地1.8萬呎

AIRSIDE的總綠化面積佔整個項目的三分之一，接近18,000平方呎舒適恬靜的露天空間設有空中花園、露天劇場及都市農莊供公眾及租戶享用。訪客可於6樓的空中花園飽覽城市景色。

定期舉辦都市種植工作坊 公眾可參與

AIRSIDE的都市農莊AIR FARM位於商場2樓，佔地共6,000平方呎，並將根據時令種植超過50款農作物； AIRSIDE會定期於農圃為公眾及租戶舉辦都市種植工作坊，部份收成會與商場內的餐飲店共享，於城市中提供真正的農田直送（Farm-to-table）餐飲體驗；其餘的農作物則會與社區及有需要的社福機構分享，以自然為本的舉指推廣低碳足跡的生活模式，實現AIRSIDE「和而為一」的理念。