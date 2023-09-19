何文田傲玟招標連沽11伙　最貴逾3100萬沽　個別單位劈價三成

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，早前遭債主代表接管，由接管人以現樓形式進行銷售。該盤於8月28日至10月11日分兩階段招標15伙，涉及為2座A及B室，以及6座A、C及D室，包括9伙三房及6伙兩房戶，實用面積878至1,425平方呎。據成交紀錄冊資料，該盤昨日（18日）錄得11宗成交個案。



成交紀錄冊顯示，傲玟最新沽出11伙，成交價介乎1,668.2萬至3,163.5萬元，成交呎價介乎1.9萬至2.2萬元。據悉，當中有個別單位劈價賣樓，消息指其中一伙為2座9樓A室，實用面積1,403平方呎、三房間隔，成交價約2,777.94萬元，呎價1.98萬元，造價較2019年沽出的同類單位的2座8樓A室，成交價4,349.3萬元、呎價31,000元，大幅減價逾36%沽出。

早前大型銀行拒做按揭 消息：銀行態度軟化、不一刀切拒做

值得留意的是，雖然發展商早前指出，樓盤餘下單位的銷售不會被早前債務影響，不過部分大型銀行早前取態審慎，無意為上述樓盤的買家承做按揭，入市的買家需要FULL PAY全數樓價，從而令到買家出價審慎，這亦令是次沽出的單位較數年前的造價出現明顯折讓情況。

而近日有最新市場消息指出，經過發展商及大型銀行洽談後，大型銀行略為改變取態，不會一刀切拒絕為該傲玟提供按揭服務。

早前有代理行提醒傲玟買家，指有機會動用個人資金支付全數樓款，以完成交易。

本月18起再招標賣40伙

為加快銷售步伐，傲玟亦於昨日（18日）起展開新一輪招標，涉及40伙單位，並分兩階段進行招標。首階段9月18日至9月25日，第二階段為9月26日至10月09日，可供發售單位包括2座A、B及 C室，以及6座A、B、C及D室，戶型涵蓋兩房及三房，實用面積878至1,425平方呎。

如上述11伙單位成功沽出，即傲玟自2019年11月推售至今，累沽出30伙，佔全盤單位總數約7.5%。