旺角單幢樓SKYPARK一房655萬沽　平過半年前同類戶型14%｜多圖

旺角單幢樓盤SKYPARK錄得一宗低於市價成交個案，一伙一房戶以655萬元沽出，較同類型單位成交價低14%。



富榮地產代理鄭運就表示，上述成交為SKYPARK低層B3室，實用面積404平方呎，一房間隔，望內街及樓景，單位原作收租用途，惟去年租約完結後，業主交吉800萬元放售。

不過及後市況一直欠理想，今年年初通關後樓市未見出現明顯動力，大型發展商同時帶頭劈價，令上述SKYPARK業主也面對現實減價至740萬元及700萬元。最終該單位再減至655萬元才沽出，成交呎價約16,213元。新買家為準備結婚置業的年輕情侶，認為項目位置、交通較好，加上見業主劈價，作出入市決定。

↓SKYPARK低層B3室↓

半年前同類戶型成交價768萬

是次成交價較同類型單位平14%，對上一宗個案為低層A6室一房戶，實用面積407平方呎，在3月份以768萬元，呎價18,869元。據了解，原業主早於2016年9月份以606萬元買入該單位，是次沽貨帳面升值49萬元或8%。

鄭運就又表示，上周五新樓花按揭措施暫未能激活樓市，不少業主仍睇淡香港樓市，個別更大幅減價。