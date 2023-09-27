差估署：8月樓價指數339.2點　按月跌1.4%　年內升幅收窄至1.34%

差餉物業估價署今（27日）公布，8月份私人住宅樓價指數報339.2點，按月跌1.4%，連跌4個月，總計今年樓價累升約1.34%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報340.8點，按月跌1.42%；大型單位（D、E類）報295.5點，按月跌1.5%。

跌幅最多為E類單位 按月挫2.12%

至於細分各類戶型，全線按月報跌。當中跌幅最多為E類（1,722平方呎或以上） 單位錄少於20宗成交，報290.2點，按月跌約2.12%；C類單位（753至1,076平方呎）報311.2點，按月跌約1.36%；D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報296.7點，按月跌約1.36%。

中小型單位方面，B類單位（431至752平方呎）報329.8點，按月跌1.46%；A類單位（面積431平方呎或以下）報368.7點，按月跌約1.29%。

此外，8月份私樓租金指數報185.4點，按月上升約1.42%，今年首7月個漲約6.8%。

萊坊王兆麒：預計樓價下半年樓價將下跌5%

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，8月份官方樓價指數按月再下跌1.4%，5至8月已合共下跌4.2%。高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。由於市場欠缺任何利好消息，今年餘下時間住宅樓價面對阻力很大，預計樓價下半年樓價將下跌5%。

差估署：8樓價指數報339.2點。（廖雁雄攝）

料今年香港按息仍有機會上升

王兆麒續指，雖然美國9月沒有再加息，但今次加息周期仍未完結，預計到明年第二季加息因素才會淡化，而今年香港按息仍有機會上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。至於，近期整體成交量已回落至通關前水平，市場整體購買力嚴重不足，預計短期一二手成交量按月會在3,000至3,500宗左右徘徊，樓市仍需要出現多個利好消息才能回復年初時的氣氛。

他表示，今年市場主題仍以「去庫存」為主，發展商最近進取減價去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。另又指，政府「高才通」計劃令勞動人口規模止跌回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，相信今年餘下時間住宅租金走勢保持平穩，預計今年租金上升8%左右。