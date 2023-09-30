【星之谷】樓花按揭鬆綁　「建期」付款買家　兩招食盡優惠

政府早前再度放寬按揭，進一步擴展至樓花，意味「即供」付款同樣可以申請高成數按揭。惟假如閣下在新例前已買了樓花，並以「建期」付款，新例下應如何應對？



上車客買樓花有兩種付款方式，一種是「建期」——即是先付訂金、待樓宇接近落成之際才申請按揭，獲得高達9成按揭並無難度。

至於買樓優惠較多的「即供」，雖然樓宇未落成已經可以供款，但往時申請高成數按揭限制較多，樓價400萬元以下才可申請9成按揭，600萬元或以下可以申請8成，故此樓花買家一般都是選擇「建期」。

現時新例下，新盤按揭市場變天，已經採用「建期」的準業主，不妨嘗試採取以下方法，爭取政策優惠。

方法一：嘗試申請「建期」改「即供」

首先，準業主可嘗試向發展商申請由「建期」改為「即供」。一般樓花「即供」都可享樓價折扣，而且亦可以加快發展商資金回籠，故此舉值得一試。

但要留意，就算發展商肯將「建期」改為「即供」，並給與樓價折扣，稅局也不會退回樓價印花稅的差價。

方法二：提早成交鎖低息

如果發展商不肯改為「即供」的話，可以申請提早成交，並馬上申請按揭，雖然不會有「即供」優惠，但因為個別銀行仍然提供舊利率3.625%優惠，到月底便全面退場，較現時利率供少半厘。

所以，準業主可考慮由「建期」改為「即供」，並馬上申請按揭，鎖定舊利率。但緊記要月底前遞交申請表，9月底是全港銀行的終極死線。

轉「即供」可減風險

除鎖定利率外，也有其他原因準業主可以考慮由「建期」改為「即供」。

其一是自身工作，準業主需要考慮到「建期」收樓才申請按揭，期間自己的「飯碗」是否安全？會不會被減薪？如發生，屆時申請按揭會較為困難，可能需要擔保人幫忙。

其二是估價，收樓時樓價如果調整較大，有機會影響估價，從而令按揭申請遇到障礙。最近某新盤入伙時有些買家已遇到銀行估價被調低問題，幸好經過不斷重估，仍可以買入價成為估價，但買家們要忍受一段時間擔驚受怕。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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