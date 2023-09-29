CCL連跌7周共4.41%　九龍及新界東已蒸發今年升幅

中原城市領先指數CCL最新報158.12點，按周跌0.46%，指數創35周新低，重返今年1月初時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周指數是反映9月8日滙豐銀行宣佈9月18日起上調新造H按封頂息0.5厘當周的市況。利率高企，樓市觀望氣氛濃厚，樓價跌勢持續，CCL連跌7周共4.41%。今周CCL比今年4月168.40點高位，近24周累跌6.10%，2023年整體樓價升幅收窄至0.86%，升幅快將被完全蒸發。



美國可能會再加息1次，政府放寬樓花按保未見成效，屯門新盤滯銷，在多個利淡因素影響下，樓價下調未變。現時CCL距離2022年12月156.37點低位，僅相差1.75點或1.11%。CCL只要再跌10.12點或6.40%便到達第四季目標148點水平。9月27日財政司司長放風樓市或減辣有望，對香港樓價的影響將會在10月下旬公佈的CCL才開始陸續反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.85點，按周跌0.52%。CCL(中小型單位)報156.49點，按周跌0.53%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌7周，分別累跌4.82%及4.79%，兼齊重返今年1月初時水平。CCL(大型單位)報166.15點，按周跌0.15%，連跌3周共1.29%，指數重返今年5月時水平。

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報162.11點，按周跌0.52%，連跌2周共0.84%。九龍CCL_Mass報150.56點，按周跌0.81%，連跌4周共4.00%，指數重返2022年12月時水平。新界東CCL_Mass報169.01點，按周跌1.81%，連跌3周共4.42%，指數重返今年1月時水平。新界西CCL_Mass報146.29點，按周升0.86%。

第三季八大樓價指數齊跌

今周九龍及新界東樓價亦已蒸發今年升幅。2023年計，九龍跌0.15%，新界東跌0.59%，CCL(大型單位)跌0.31%。CCL升0.86%，CCL Mass升0.99%，CCL(中小型單位)升1.13%，港島升3.98%，新界西升0.60%。

以正式買賣合約日期計，2023年第三季八大樓價指數齊跌，CCL累跌5.48%，CCL Mass跌6.08%，CCL(中小型單位)跌6.13%，CCL(大型單位)跌2.40%。港島跌4.23%，九龍跌8.42%，新界東跌5.26%，新界西跌5.31%。