美聯料9月二手住宅註冊2100宗　按月跌近25%　兼創近5年新低

本港多間銀行從9月18日起上調按揭利率，H按計劃鎖息上限升至4.125厘。息口高企對致本港樓市交投持續淡靜，有代理更預測9月整體二手成交宗數或只有2,100宗，不單止較8月的2,766宗減少24%，屆時將自2018年12月以來=新低。



據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，截至9月28日，當月二手住宅註冊增為1,990宗，預料全月註冊宗數為2,100宗，或創57個月以來新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，自今年3月二手住宅註冊量錄得近5,500宗後，其後反覆下跌，至6月已跌穿3,000宗，9月二手住宅註冊更創近5年新低，反映近期二手住宅交投量低迷。

他又指出由於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前1個月市況，因此大型銀行上調新造按揭利率鎖息上限對後市的影響，相信最快在下個月註冊量才會逐步反映。

1000萬至2000萬元物業註冊量跌25.6%

若以9月首28日二手住宅註冊量按金額劃分，不同金額的宗數均按月下跌。9月首28日宗數最多的是600萬元或以下個案，錄1,232宗，較8月同期跌約14.1%；逾600萬至1,000萬元個案按月則跌約21.7%，錄523宗；逾1,000萬至2,000萬元個案更下挫約25.6%，錄177宗；至於逾2,000萬元宗數錄58宗，按月多4宗，增加約7.4%。