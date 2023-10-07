拍賣會推銀主居屋「筍盤」　未補價市區樓「兩球」有交易

樓市走勢整體下行，拍賣會推出不少銀主筍盤。其中，環亞物業拍賣下周二 (10日) 舉行的拍賣會共有57項物業可供拍賣，當中不乏公居屋銀主盤。



其中離島區坪洲坪麗苑5樓31室居屋單位，實用面積427平方呎。目前未補開價為118萬元，呎價約2,763元，目前開價較未補市價約180萬元至200萬同類單位，低出約三至四成。而自由市場開價則為188萬元，呎價約4,403元，價格同較市價低約兩成六。

黃大仙居屋銀主盤貼近公屋價

另外，首推市場的居屋單位黃大仙翠竹花園9座1樓K室，實用面積484平方呎，屬2房銀主盤。未補開價為210萬元，呎價約4,339元，貼近同區公屋放盤價；已補開價則為298萬元，呎價約6,157元，較大行估價低約三成。市場人士指，原業主於2015年買入單位後隨即進行裝修，單位新淨，今年才被收樓。

而下周三（11日），忠誠拍賣行亦有7項物業可供拍賣。當中旺角花園街金都大廈6樓A室為第三度公開拍賣，實用面積507平方呎，採2房間隔，屬法院令放盤。目前開價430萬元，呎價約8,481元，較市價低出約兩成，此前開價亦與今次相同。