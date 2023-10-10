啟德體育園未來6個月招聘100個職位　草坪維護、啤酒桶操作要人！

為承接亞運熱潮，並進一步推動香港的體育產業發展，啟德體育園今天宣布，將會在未來六個月開展招聘約100個職位，目標是在2025年中前創造約2,000個職位，以配合體育園的長遠發展，並為2025年在粵港澳三地合辦的第十五屆全國運動會做好準備，積極為香港打造主場優勢，同時利用啟德體育園及啟德區內新的基建項目，孕育新的經濟增長點。



啟德體育園項目總監莊澤基（John SHARKEY）表示，運動員的奮鬥和毅力為香港爭取榮譽，並展示香港體育運動發展的實力和潛質。啟德體育園將成為香港的主場，提供優質的體育設施，支持香港未來的體育發展及推廣全民運動，支援香港舉辦國際體育賽事，讓本地運動員有更多機會在香港作賽，佔盡主場之利，並為有志投身體育事業的人士提供良好的事業發展機會。

啟德體育園座落於九龍東維多利亞港旁，是未來香港的主場。園區佔地共28公頃，擁有世界級的體育場地和設施，以及廣闊的戶外空間，並設有逾70萬呎的零售及餐飲設施。市民在主場館旁的美食海灣，可盡覽維港景色。啟德體育園為市民提供嶄新的運動、休閒、娛樂及購物體驗，未來將成為遊人喜愛的新地標。

設有逾70萬呎零售及餐飲設施

啟德體育園鄰近各類公共交通網絡，四通八達，未來將成為啟德新發展區及九龍東的新熱點。無論是專業運動員、業餘運動愛好者或是市民和遊客，都可以在啟德體育園找到屬於自己的運動或娛樂天地。預期啟德體育園將舉行2025年全國運動會香港區的部分賽事，活動期間將需要大量人手負責營運運動設施及其他業務，包括餐飲、旅遊、零售、交通及酒店等。

啟德體育園目標是在2025年中前創造約2,000個職位，以配合體育園的長遠發展。

職位涵蓋餐飲、體育設施管理、運動課程策劃等

為了推動啟德體育園和香港體育事業的長遠發展，將開展計劃招聘約2,000個職位，首階段會在未來六個月招募約100個職位。這些職位將涵蓋各個領域，包括餐飲、體育設施管理、運動課程策劃、服務管理、財務管理及策劃、市場策劃及活動推廣人才等。除全職職位外，亦提供具彈性的半職工作安排，適合喜歡多元生活的斜槓族和持家者等加入。希望通過招才計劃，為香港人提供更多參與體育事業的機會，培養出更多專業人才，推動體育運動產業化。