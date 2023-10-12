荃灣中心近半個月4宗買賣跌穿「三球」　最平290萬有交易

二手樓價持續下滑，新界上車屋苑連環跌穿「三球」。荃灣上車屋苑荃灣中心近月約半個月，錄得至少4宗成交價低於300萬元的成交個案。



據區內代理透露，荃灣中心最新錄得兩宗低於跌300萬元的成交個案，其中一宗荃灣中心16座高層F室，實用面積329平方呎，兩房間隔，新近以298.8萬元沽出，成交呎價9,082元。據悉，原業主2013年買入價260萬元，即持貨10年帳面升值不足40萬元，升幅約15%。

成交呎價跌穿9000元

至於另一宗低價個案為荃灣中心4座低層D室，實用面積324平方呎，同樣為兩房戶，近月叫價300萬元，新近降價至290萬元沽出，成交呎價8,950元。

荃灣上車屋苑荃灣中心。（資料圖片）

事實上，荃灣中心近月頻頻錄得低於三球的買賣個案，如10月初荃灣中心3座低層E室，以298萬元沽出，四年帳面貶值24.5%。至於9月底，荃灣中心13座中層單位，實用面積323平方呎，以290萬元登記易手，成交呎價僅約8,978元。

300萬以下住宅物業稅款低至100元 吸引投資者

近月荃灣中心成交價低至約290萬元水平，便有買家承接，美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪認為，在樓價下挫的情況下，荃灣中心的租金回報已升至約4厘，因此成為投資者的撈貨目標。此外，他表示，樓價300萬元或以下的住宅物業，目前所需稅款低至100元，令入市成本大跌，吸引投資者入市。