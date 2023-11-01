10月新盤撻訂錄21宗　殺訂逾四千萬　黃竹坑晉環單日連撻9伙

據《香港01》統計，10月份一手市場暫錄21宗撻訂，較上月的15宗上升40%，涉及殺訂金額約4,351.7萬元。當中路勁地產發展的黃竹坑港島南岸第1期「晉環」，於單日連撻9伙；而長實（1113）旗下的君柏亦錄1伙長成交期撻訂，沒收金額超過1,320萬元。



黃竹坑晉環單日撻9伙

本月錄最多撻訂的新盤為路勁地產旗下黃竹坑港島南岸第1期「晉環」，於10月錄得大規模撻訂，涉及9個單位，料眾買家合共殺訂約1,598.6萬元，該批單位成交金額合共近1.6億元，成交價介乎1,402.5萬元至1,846.2萬元，呎價介乎28,798元至37,051元。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

君柏12年成交期撻訂

由長實（1113）及帝國集團發展的何文田豪宅君柏10月再錄一伙撻訂，當中一伙四房單位採用「先住後付」計劃，需分138個月即近12年時間付款，期間每月支付樓價0.25%及入住費。惟業主五年後選擇棄購，損失至少1,320萬元。

涉及單位為君柏6座5樓A室，實用面積1,623平方呎。單位原於2018年2月以3,745.7萬元沽出，呎價約23,079元。當時買家選用發展商提供的「Z138先住後付」付款計劃。 據悉上述業主為星夢娛樂前行政總裁何哲圖。

星凱．堤岸單日撻2伙

中洲置業旗下火炭星凱．堤岸繼8月連撻26伙單位後，本月再錄兩宗終止交易個宗，料買家損失221.9萬元。

涉及單位為3座12樓G室，實用面積347平方呎，一房間隔。原於2021年10月以751.6萬元售出，呎價約21,660元。而另一伙單位則為1座17樓A室，實用面積731平方呎，三房間隔。原於2021年10月以1,468.4萬元成交，呎價20,088元。

長沙灣映築、土瓜灣明雋各錄2伙撻訂

其餘撻訂個案包括，由恒地（0012）及市建局合作的長沙灣映築單日撻2伙，買家損失訂金約143.8萬元。涉及單位分別為18樓D室及9樓F室，兩者實用面積同樣為322平方呎，屬兩房間隔。

佳明（1271）旗下土瓜灣項目明雋已屆現樓，10月亦錄兩宗撻訂，料兩名買家損失約46.1萬元訂金，涉及單位為19樓及11樓C室，屬一房間隔。另外，逸璟．龍灣、KOKO RESERVE、KOKO HILLS、維港滙 II、山水盈分別錄得1伙撻訂，合共殺訂1,048.1萬元。

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柏傲莊 III錄1伙取消交易

取消交易個案方面，10月截至31日止暫錄約1宗取消交易，全數來自大圍柏傲莊III。由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自2021年8月至今，已累錄約459宗取消交易個案，以項目累售出845伙計，佔比逾54%，料涉及成交總值約72億元。