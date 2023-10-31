仲量聯行：六大因素影響零售業復甦　商舖租金五年內難重回高峰

仲量聯行公布最新商舖市場報告指出，香港零售市場正面對六大挑戰，商舖租金於未來5年難以重返高峰期水平，預計今年全年街舖租金升10至15%，商場租金則持平至升5%。



據仲量聯行《重置、重塑、重新思考：變化中尋覓轉機》商舖市場報告，於去年及今年進行兩輪問卷調查，訪問720名消費者，報告指出香港商舖市場面對六大的挑戰，包括旅客的消費模式改變、本地消費力流失、鄰近城市競爭加劇、零售樓面新供應增加、網上消費盛行，租金上升等。

全球經濟放緩以及香港匯率高企影響下，今年上半年訪港旅客消費額佔整體零售銷售額約16%，低於2019年及2014年分別錄得的32%及40%，整體零售銷售額仍較2019年同期低15%。

同時，訪港旅客尤其內地旅客的消費模式已經改變，轉為以本地社區旅遊及飲食為主，而購物的比例則減少。

唐偉樂：建議香港商場可引入有特色體驗式商戶

另外，在人民幣及日圓匯率走弱情況下，市民往海外及內地旅遊成風。問卷調查中，有近53%的受訪者指，會減少在港消費開支以節省作出境旅遊；亦有58%受訪者計劃未來6個月內前往內地旅遊。

仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，通關已為香港零售市場除去最大的負面因素，但疫情三年期間，消費者及旅客的購物模式已改變。

另指，內地網上購物普及，商場新供應龐大且逐年增加，結果反而激發內地商場業主發揮創意，引入體驗式商戶如親子動物園、小眾運動場館等，令商場不只是購物的地方。建議香港商場業主可以引入更多有特色的體驗式商戶，有助推動商場營業額。