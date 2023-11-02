傳渣打將300萬以下按揭利率封頂息加至4.275厘　每月供款增1.8%

有傳媒引述消息指出，渣打於上月中開始調整按揭優惠，將300萬元以下樓按借貸優惠，鎖息上限由原來的最優惠利率（P 現為6.125厘）減2厘，實際封頂息為4.125厘，調整至P減1.85厘，即實際利率上調至4.275厘。



若買家借款300萬元，分攤30年還款，每月供款額將增加263元或1.8%至14,803元。

若買家借貸額介乎300至400萬元，鎖息上限調低至P減1.9厘，實際利率為4.225厘。至於400萬元以上借貸額的封頂息維持在P減2厘﹑即4.125厘。

王美鳳指不難理解銀行決定

就有傳渣打調高小額按揭貸款封頂利率，中原按揭董事總經理王美鳳指出，過往及現時已有銀行會因應目標客戶類別、按揭金額、及資金成本等考慮因素提供分層按揭息率及優惠，現時市場上平均按揭金額約500萬元，有部份銀行對於較小額的按揭貸款例如是300萬元以下按揭額，又或200萬元以下按揭額的按息略為調高0.1厘至0.15厘。她指出若如銀行提供一般按揭額的現時實際按息低至4.125厘，對於小額按揭的息率或上調至4.225厘至4.275厘。

王美鳳指出，在加息周期下，銀行資金成本上升，現時銀行按揭利潤微薄，不難理解銀行會因應自身資金成本及按揭業務策略而將不同按揭金額或客戶類別提供分層息率及優惠。例如市場上銀行或會對於較大按揭金額的個案提供較高現金回贈，又或就提供按揭存款相連戶口（mortgage link）戶口設定最低按揭金額作為條件，按揭用家可就着所需申請的按揭金額在市場上比較不同銀行按揭息率及優惠。