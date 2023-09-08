滙豐傳調高H按封頂息半厘至4.125厘　專家稱銀行按揭業務步入寒冬

再有大行傳出調高按揭利率。據市場消息指出，滙豐從9月18日起，將一﹑二手物業的拆息按揭（H按）封頂利率，將由目前的最優惠利率（P）減2.25厘，調整至P減1.75厘，即變相加息0.5厘。按揭利率由3.625厘調高至4.125厘。同時市場消息亦指出，該行將現金回贈由按貸款額的2.5%至2.7%，削減至2%。



就有關調高H按封頂利率，以及削減現金回贈一事。滙豐發言人表示：「作為主要的市場參與者，滙豐致力確保本港的按揭市場能夠健康及持續發展。因此，本行會因應市場情況定期檢視按揭息率，並在需要時作出適當調整。考慮到近日香港銀行同業拆息、本行的競爭力及市場價格等多項因素，本行決定調整按揭息率。」

對於有大行調整H按封頂息率及現金回贈比率。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，調整後按息封頂位由3.625厘攀升至4.125厘，為多年來首次供樓利率高於4厘，大型銀行一直於按息策略上具領導指標性作用，加息不利市場氣氛，預計未來香港樓市將價量齊跌。

他指出進入9月上旬，昨日一個月拆息雖然企穩4.23厘，但一年拆息仍然維持高達5.25厘，反映市場預期利率不會大幅回落。由於H按已經觸及封頂實際息率多時，是次銀行上調按息以紓緩息差壓力，屬意料之內。他預計這次上調後，銀行不會再次主動調整按揭封頂利率，但不排除P仍然有機會上升。

莊錦輝指出如計劃置業或轉按的人士，可趁其他銀行未調整按息前盡旱提交申請。（受訪者提供）

莊錦輝指加息重創轉按市場

他表示這次上調H按封頂息率將令新造或轉按後的按揭供款增加，以還款期30年計，每100萬元貸款額對比，每月還款額將增加約285元。假設業主買入一手樓，選用H按貸款400萬元，分30年還款，每月供款會增加約1,140元至約19,400元，升幅達6.3%。他建議，上車或轉按人士需要趁其他銀行未調整按息政策，盡早提交按揭申請表鎖定較平的息口，申請按揭時需要貨比三家，同時亦可考慮息率較低之中小型銀行，選擇最低息和最高回贈的銀行。

他續指，近月物業新買宗數已回到沙士時期水平，銀行按揭業務主要靠轉按驅動，尤其較早前政府放寬按揭成數掀起轉按熱潮，但今次加息將重創轉按市場，銀行按揭業務會進入寒冬期。

王美鳳指出今次銀行調整H按封頂息，不會對現有客戶帶來影響。（資料圖片）

王美鳳指銀行加按息紓緩資金成本壓力

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年在加息周期歷程下，反映銀行資金成本的銀行同業拆息持續處於高水平，與樓按相關的1個月港元拆息由5月至今連續五個月處於逾4厘水平，拆息持續高現時市場按息3.625至水平，反映銀行資金成本持續有上升壓力，加上按揭現金回贈上升至高達3厘至3.1厘為18年來新高，銀行按揭業務難有合理利潤；相信匯豐決定上調新造按揭息率及縮減現金回贈優惠主要是紓緩資金成本上升的加息壓力。

在是次加息周期，美國累計加息幅度達5.25厘，香港銀行最優惠利率P累計僅加0.875厘，屬歷年加P步伐最溫和的加息周期，加P幅度不大的情況下，銀行需要上調按揭計劃的新造按揭息率以減輕按揭貸款方面的息率上升壓力。

王美鳳認為，是次調整僅限於有關銀行的新造按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響，有關銀行透過上調封頂息率以上調新造按息0.5厘後，實際按息將由3.625厘調整至4.125厘。30年期計，每100萬元按揭額，月供增加約285元，以現時平均按揭額$500萬元之每月供款增加1,429元，加幅6.3%，加2厘壓測下最低月入增加2,663 元。現時樓市仍然吹淡風，銀行上調新造按揭息率及縮減回贈優惠，難免再進一步影響入市氣氛。

曹德明料美國受通脹壓力下，年內仍會加息。（資料圖片）

經絡曹德明按揭轉介副總裁曹德明指出，由於資金成本高企，為維持長遠發展，銀行上調息率屬合適。他又預期其他銀行陸續跟隨，又預料今年內最優惠利率仍有機會上調估計0.125厘至0.25厘。

他又指出美國通脹壓力年內仍有機會加息，香港與美國息差在一段時間會維持較寬。