越秀油塘東源街項目13.5億完成補地價 每呎2040元較親海駅低61%
撰文：張偉倫 蔡偉南
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越秀地產（0123）與政府就油塘住宅地達成補地價協議，涉及金額為13.46億元。項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎樓面地價約2,040元，較長實（1113）同區親海駅系列的每呎樓面地價約5,283元，大幅下挫61%。
該幅位於油塘內地段第46號的住宅地，總地盤面積為131,991平方呎，預計落成後總樓面面積約658,102平方呎，將發展為5幢住宅大樓，合共提供1,393伙﹑193個私家車停車位，及22個電單車車位。
越秀地產指出向政府交回地段位於油塘東源街及崇耀街，交回有關地段後，政府批出原址重批地段，而重批地段租期為50年，由協議備此錄日期起開始計算。
項目將建5幢大廈提供1393伙
越秀指出換地完成後，預期重批地段將發展的項目包括5幢住宅大樓。因此，換地符合繼續發展優質住宅物業業務的主要策略，為公司物業組合帶來協同效應，並預期可提升股東長期回報。
公司指出已接納換地要約，以進行擬發展項目。基於經評定補地價被視為與現時市值一致，並經考慮換地的所有條款及條件後，董事會認為換地的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益，且換地交易乃於日常及一般業務過程中訂立。
2019年長實親海駅每呎補地價5283元
翻查資料，長實旗下油塘東源街項目親海駅兩期，項目總地盤面積約8.37萬平方呎，分為A及B兩個地盤，各佔地約6.1萬及2.27萬平方呎，落成後總樓面面積418,343平方呎，並於2019年以22.103億元完成補地價，樓面補地價為5,283元，較由信置（0083）及資本策略（0497）投得的油塘通風樓項目高出13.4%，屬同區最高。
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