麗新Bal Residence再三減價　周日發售75伙　個別單位累劈兩成

由麗新發展（0488）及市建局合作發展的觀塘Bal Residence再劈價賣樓，令個別單位較首次推出時累計減價21%。項目昨日（22日）上載第1C號價單及推出第2號價單涉27伙。該盤將於本周日（26日）以先到先得形式發售75伙，當中包括新價單位的27伙，發展商同時將送出價值8,000元的家電禮券及餐飲禮券。



新上載的第1C號價單，當中有18伙再減價12%至15%，目前價單定價為538萬元至619.8萬元，折實價474.79萬元至546.98萬元，折實呎價13,923至16,135元。

另新推第2號價單，該27伙實用面積338至489平方呎，扣除最多11.75%折扣優惠後，折實售價485.29萬元至923.28萬元，折實呎價14,120至19,058元。

個別單位較首次推出累劈21%

值得留意的是，Bal Residence於今年3月首輪銷售56伙，惟銷售不佳，故發展商採取劈價策略吸客，個別單位定價於3月及8月時曾將下調5至9%。如連同今次減價計算，部份單位的折實價較第1號價單累劈近21%。

以第1號價單的12樓A室為例，實用面積338平方呎，屬一房間隔，今年3月初推出時的價單定價為762.2萬元，經歷三次減價後，目前定價為603.7萬元，即該單位定價前後相差近21%，如扣除最多11.75%折扣優惠後，最新折實價為532.77萬元。

發展商續指，項目已於10月獲批入伙紙，26樓現樓單位已開放予公眾參觀，其中4個單位配合裝修主題擺放各式傢俬。