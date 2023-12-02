YOHO WEST｜沽同區細單位換樓　慈母斥770萬購3房　給仍就學兒子

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期今日（2日）首輪發售350伙，折實售價由299.96萬至1,098.82萬元。

陳女士買入了一伙單邊三房梗廚單位，予兒子自住。﹙李明珠攝﹚

「孝順」母770萬買3房送兒子

項目目標客群主要為同區換樓客。買家陳女士表示，是次買入了一伙單邊三房梗廚單位，外望園景，花費約770萬元。陳女士居住於Yoho West對面的柏蔚豪園，近日沽出了持有的1伙細單位，轉而入手新盤Yoho west。

陳女士認為單位價格吸引，而且發展商為新鴻基，有質量保證，鍾情單位的設計間隔及會所休憩設施。她又指，單位會送予仍在讀書的兒子作自住用途。

對於樓價未來走勢，她表示由於有居住需要，並沒有考慮太多。

袁先生借「「高材通」來港，斥6球買入三房。﹙李明珠攝﹚

內地專才600萬買三房

政府各項搶人才措施推出，吸引部分內地專才入市。帶住一家大細前來買樓的袁先生表示，他剛透過「高材通」從內地到港，是次斥資約600萬元買入三房單位，面積約500平方呎。

他認為選擇YOHO WEST的最主要原因是方便小朋友讀書，因為天水圍附近有許多學校選擇，而且單位價格平，配套完善。另外政府早前推出了針對專才的減辣措施，他們亦有所受惠，節省了大量稅項。對於後市，他憧憬未來會有更多專才來港，帶動樓市上升。

周六首輪推售350伙 入場價299.9萬元

首輪銷售的350伙單位，包括價單第1至3號內之單位，涵蓋一房至三房套連工作間間隔，折實售價由299.96萬至1,098.82萬元，折實呎價由10,000至16,701元。當中入場單位為3A座5樓A9室，實用面積295平方呎，折實售價299.9萬元，呎價10,166元。

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↓↓第2A座36樓A1室經改動連裝修示範單位↓↓

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↓↓第2A座36樓A1室無改動示範單位↓↓