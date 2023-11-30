天榮站YOHO WEST周六推350伙　截收18436票　超購逾51倍

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期落實本周六（12月2日）首輪推售350伙，項目剛已截止認購登記。據市場消息指，項目累收約18436票， 以首輪推售350伙計，超購逾51倍。



該批首輪銷售350伙，包括價單第1至3號內之單位，涵蓋一房至三房套連工作間間隔，折實售價由299.96萬至1,098.82萬元，折實呎價由10,000至16,701元。當中入場單位為3A座5樓A9室，實用面積295平方呎，折實售價299.9萬元，呎價10,166元。

首輪銷售將於本周四（11月30日）下午2時截票，周六（12月2日）上午8:30開售。將分為A組及B組發售，A組買家須購買最少1伙至4伙指明住宅單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。