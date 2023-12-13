會德豐MONACO系列各錄撻訂　GRANDE MONACO花園戶輸229萬訂金

一手市場淡靜，市場更錄得不少新盤撻訂個案。當中會德豐旗下啟德的兩新盤各錄一宗撻訂。其中GRANDE MONACO為低座D座的G樓B室，實用面積770平方呎，連331平方呎花園，屬三房間隔。據成交紀錄冊顯示，單位於2021年5月以2,288.8萬元成交，惟單位已於本月4日終止交易，估計買家遭沒收售價10%訂金，即約228.88萬元。

至於MONACO MARINE為1B座的20樓F室，實用面積435平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔。據成交紀錄冊顯示，單位於今年12月以1,068.9萬元成交，惟單位最新顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，估計買家遭沒收售價5%訂金，即約53.4萬元。

維港滙II 、BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH各錄撻訂

另外，同屬會德豐，並夥信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙II ，屋苑第6座2樓A室，實用面積751平方呎，連406平方呎平台，屬三房間隔。據成交紀錄冊顯示，單位於2022年10月以1,990萬元成交，惟單位已於本月11日終止交易，估計買家遭沒收售價5%訂金，即約99.5萬元。

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期「BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH」亦錄一宗撻訂，涉及單位為22樓C室，實用面積215平方呎，屬開放式間隔。於今年12月以390.15萬元成交，惟單位最新顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，估計買家遭沒收售價5%訂金，即約19.5萬元。