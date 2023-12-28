港人北上熱點　木屋燒烤27萬進駐旺角創興廣場　月租較高峰低60%

香港人北上成風，不過也有內地餐飲品牌睇中商機，來港開設分店。在深圳坐擁過百分店的串燒店木屋燒烤，新近來港開設全國第271間分店。據悉，木屋燒烤近月以每月約26.8萬元租用旺角創興廣場一個地舖，租金較舊租戶輕微上升1萬元，升幅約3.9%。



市場消息指，是次租賃成交舖位為旺角彌敦道601號創興廣場地下A號，總面積為2,583平方呎，上址原為本地麵包店麵包秀租用，原先月租為25.83萬元，租約於本月完約。原租戶剛搬走兩星期立即獲飲食店承接，市傳目前月租為26.8萬元。

深圳設逾百間分店、全國擁逾270間店舖

據現場照片所見，新租客為深圳知名排隊燒烤店木屋燒烤，該舖於深圳坐擁過百分店，目前來港開設第271間分店，料為香港首間分店。此外，據木屋燒烤網站資料，該店也將會在石塘咀德輔道西一帶開舖，地址為石塘咀德輔道西402及404號石塘坊地下高層舖。

舖位租金高峰期達70萬元

翻查資料，上述舖位月租高峰期要追溯到2012年由喜運佳鐘錶集團以月租70萬元租用，及後2015年完約後，由凱施食品有限公司租用上述舖位，而最近的租戶為本地麵包店麵包秀以25.8萬元租用。若以是次成交租金作計算，即租金由高峰期回落約61.7%。

個別串燒定價低至10多元起

木屋燒烤於2003年在深圳成立，品牌目標為成為全球最大的中式連鎖燒烤品牌，曾於2020年獲中國燒烤十大品牌。目前在深圳、廣州、佛山、北京等地皆有分店，分店數量超過200間。木屋燒烤價錢相宜，如深圳分店每款串燒定價低至10多元起，另由於地理位置鄰居香港，吸引不少港人北上光顧。不過相關食品定價屬深圳分店，未知即將開幕的香港分店會否屬內地價。