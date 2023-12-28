油塘蔚藍東岸撻唔停　單日連撻8伙殺訂849萬　涉及發展商相關人士

由五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸本月連環遭撻訂，最新再錄得8伙大規模撻訂個案。發展商合共殺訂849.3萬元，涉及單位金額約5,663萬元。



成交記錄冊顯示，該批單位皆於2020年買入，成交價介乎534.8萬至989.2萬元，總成交金額約5,663萬元。全部單位於昨日（27日）正式終止交易，分別損失等同樓價15%的訂金，估計眾買家合共遭殺訂849.3萬元。

内部購入單位同樣撻大訂

當中有一伙為與發展商有關連人士所購入，單位為3座9樓D室，實用面積302平方呎，2020年12月時以577.54萬元沽出，折合呎價19,124元。單位同樣遭殺訂15%，涉及約86.6萬元。

油塘蔚藍東岸本月暫累撻16伙，涉及成交金額達1.2億元，合共殺訂約1,757.5萬元。