洪水橋滙都全新三房示範單位曝光　大廳連接「三合一」露台

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I ，今日（9日）開放全新三房示範單位。



是次公開的無改動示範單位為滙都I 3座8樓B06室，實用面積為491平方呎，單位屬三房間隔。客飯廳呈長型設計，設有開放式廚房，以玻璃趟門連接38平方呎「三合一」露台。

值得留意的是，兩間睡房同樣望向東北景觀，其中睡房2設有「L」型窗戶。而主人睡房呈方型設計，間隔方正實用。

↓滙都I 3座8樓B06室↓

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滙都分兩期發展共1025伙

滙都分兩期推出，其中滙都I涉及623伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為321至522平方呎，其中一房佔134伙、兩房佔348伙、三房佔36伙，另設有105伙特色單位。

滙都整個項目由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1,025伙，總樓面面積約52萬平方呎另設商舖及住客會所。項目位於洪安里1號，由泛海國際於2020年底以每呎樓面補價約4,092元，即涉逾21.28億元完成補地價，屬該區近年來最大規模住宅發展。

不過滙都早於2023年7月份推出市場，當時首輪銷售188伙，僅沽64伙。而截至2024年1月9日最新成交紀錄冊資料，該盤暫沽92伙。