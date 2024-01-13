【星之谷】Call loan實例曝光 火燒連環船礙TU評訯 業主難翻身？

業主未有準時供樓一段時間，必然會被銀行追收按揭貸款（俗稱call loan），這些讀者時有聽聞。但筆者今次分享一個真實個案，原來call loan很多時候會伴隨個人信貸評級下調，最終需要尋求財仔幫忙，經過一段時間後，才能重投銀行按揭懷抱。



阿文（化名）是一層港島東區傳統中產屋苑業主，過去幾個月因為未有供款，因而被銀行call loan。阿文曾經向銀行解釋，其實他一直有轉數去同一銀行的另一戶口，只是不是按揭戶口而已；他又以為銀行會自動在任何一個有資金餘額的戶口扣數。不過，銀行並不接受這個解釋，仍然維持call loan的決定。阿文就向筆者請教轉按到其他銀行事宜。

須向財務公司借錢周轉

首先，被銀行call loan這項經歷，其他銀行是不會知道的，因為環聯信貸（TransUnion，簡稱TU）並不會顯示出來。但問題是客人沒有準時供樓關係，TU評級一直下降，最新降至「ii級」。就算阿文是月薪6位數專業人士，也沒有銀行願意向他批出按揭，令他未能成功轉按。

阿文最終找到一間毋須查TU的財務公司（俗稱財仔），成功借到一筆資金清還銀行按揭，年利率12厘。筆者向阿文解釋，雖然目前他的TU評級屬「ii級」，但只要持續準時還款，建立良好信貸紀錄，TU便會慢慢地逐漸回升。事實上，每一期準時還款，TU都會加分，筆者預計半年至9個月後，阿文TU應可回復正常水平。

最快半年可重投銀行懷抱

屆時，阿文便能夠把樓按從財仔轉按至銀行，重新獲得低息供樓的機會。不過值得注意的是，就算TU回復正常，曾經採取call loan行動的銀行永遠不會再為該名客人批出任何貸款，其他銀行則可以。

最後，阿文問筆者，被銀行call loan會否在TU或土地註冊處上留有任何痕迹？在TU，call loan一事只會顯示為借款人在該銀行的戶口被關閉，但不會說明是銀行主動關閉、還是借款人自己選擇關閉。土地註冊處方面，call loan並不需要作出任何登記，唯一是阿文轉按至財務公司後，土地註冊處會顯示銀行按揭經已還清、新按揭在財務公司承造，這個無論如何還是有些端倪會讓人發現。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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