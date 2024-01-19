CCL報146.84點　創7年新低　中原：未反映拆息回落及暫停賣地

中原城市領先指數CCL最新報146.84點，按周跌0.49%，本周CCL創361周（近7年）新低，重返2017年2月中時水平。指數反映去年12月25至26日聖誕節長假當周的市況。中原指，在利率見頂，預期減息，及政府推出各項救市措施等消息刺激下，聖誕期間二手成交明顯增多，部份買家加快入市減價筍盤，短期樓價走勢有反覆向下跡象。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，指數比2023年4月168.40點高位累跌12.80%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌23.26%。指數尚未反映拆息回落及發展局停賣住宅地，相信未來數周樓價跌幅可能收窄。CCL只要再跌0.84點或0.57%，便到達新春前146點目標水平。至於1月16及17日恒指大幅下挫兼跌穿萬六關口，對本地二手樓價的影響將於2024年2月上旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周跌0.51%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.59點，按周跌0.51%。CCL(中小型單位)報145.52點，按周跌0.47%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊重返2017年1月中時水平。CCL(大型單位)報153.40點，按周跌0.61%，重返2017年5月中時水平。

新界東微升、其餘三區齊跌

四區樓價三跌一升，走勢各自反覆。港島CCL_Mass報145.10點，按周跌0.14%，連跌4周共4.54%，重返2016年8月底時水平。九龍CCL_Mass報141.14點，按周跌0.69%，重返2017年1月初時水平。新界西CCL_Mass報136.74點，按周跌1.03%，重返2017年4月初時水平。新界東CCL_Mass報161.16點，按周微升0.01%，連跌8周後回穩，仍處於2017年3月底時水平。