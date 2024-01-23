旺角東單幢盤Elize PARK示範單位首曝光　大廳設360度旋轉電視架

樂風集團旗下旺角東單幢新盤Elize PARK今日（23日）首度開放2伙示範單位予傳媒參觀，戶型包括1伙清水兩房單位及1伙有裝修無改動一房單位。該盤今日已上載樓書，實用面積最細僅220平方呎，該盤大機會下周公布首張價單，最快新春前展開首輪銷售。



首先為以18樓B室作藍本的連裝修示範單位，實用面積243平方呎，一房間隔。單位大門旁設置鞋櫃，並附有隱藏式椅子，方便住戶出門換鞋。客飯廳以長形開則，大廳左側設有特色牆，用燈光分隔客飯廳空間，客廳擺放米白色雙人沙發，飯廳則擺放方型可延展餐桌，桌面可延長至120厘米，方便朋友聚會時使用。客廳外連約21平方呎露台。露台擺放了小坐椅及茶几，及裝設電子升降晾衣架。

廚房屬開放式設計，採用三隻主色調，淺灰拼襯原木及雲石紋枱面。

睡房為地台床設計，油壓地台增加收納空間，床邊設有小書桌及入牆大衣櫃，書桌配以中空設計，方便使用。睡房與客廳之間以木製飾架作間隔，配以可360度旋轉的電視架，廳房均可觀看，增加靈活性。

↓Elize PARK18樓B室連裝修示範單位↓

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另一伙以18樓A室作藍本的清水無改動單位，實用面積341平方呎，兩房間隔。客飯廳以長形開則，寬敞實用，客飯廳間隔分明，地面鋪設木紋磚，配襯米白色牆身。客廳連接約23平方呎露台，配落地玻璃趟門，增加室內採光。

廚房屬開放式設計，自成一個獨立空間，設有L型工作檯面，工作檯選用黑色石材，配合上層淺灰色拼原木色吊櫃。廚房內配備基本家電。

主人房與客廳同向，設有玻璃窗，增加採光度。睡房擺放雙人床後可三邊落床。

↓Elize PARK18樓A室清水示範單位↓