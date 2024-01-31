新世界放售尖沙咀一帶8舖位　市值約3億　鄰近K11 Art Mall

通關復常後，本港零售業復甦不如預期。市場消息指，新世界（0017）或有關人士近期委託不同代理行，放售尖沙咀河內道商場K11 Art Mall附近的8個舖位，大部分舖位參考價較購入價低約5成或以上，目前市場估值3億元。《香港01》向新世界就上述放售物業事宜查詢，有待回覆。



據了解，放售的8個舖位皆位處於新世界旗下河內道商場K11 Art Mall附近，上述8個舖位為新世界於2012及2013年零售高峰期買入作長線投資用途，購入價由4,800萬元至1.6億元不等，合共涉資近7億元，目前市場估值合共3億元。

業主未定意向價、市傳參考價較高峰低逾5成

上述涉及8項舖位的市場參考價，普遍較原業主當年買入價，低約5成或以上。以河內道2號地下舖位為例，舖位樓面面積約1,050平方呎，目前由日本餐廳以約月租10萬元租用，舖位目前參考價約5,000萬元。翻查資料，原業主於2013年以1.63億元購入該舖位，即舖位目前市值較11年前購入價，低近7成。

代理透露，原業主暫時傾向8個舖位，由一位買家一併購入，惟原業主仍未定確實意向價。