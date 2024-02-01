1月地產代理3.93萬人　按月少266人　平均9名代理爭一張單

據地產代理監管局（地監局）最新資料，截至2024年1月31日止，全港持牌代理人數有39,309人，較12月份的39,575人，按月減少266人或0.67%，連跌10個月。創2020年4月錄得39,136人後、接近4年新低水平。



據地產代理統計數字，截至1月底，整體物業註冊宗數為4,393宗，按月增加629宗或約16.7%。以1月份最新持牌代理人數計，即平均每8.9名代理爭一張單，較上月每10.5名代理爭一張單比較，競爭程度稍為減少。

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年1月底錄18,247人，按月少205人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至1月底錄21,062人，按月減少61人。反映分行數目的營業詳情說明書，1月份最新錄6,805份，按月少243份。