CCL單周回穩升0.17%　未反映恒指大跌影響　樓價跌勢未變

中原城市領先指數CCL最新報146.81點，按周微升0.17%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受惠1月4日政府暫停賣住宅地的消息，上周CCL跌幅收窄，今周終止2周連跌回穩。惟指數仍未反映1月中旬恒指大跌對樓市的影響，相信樓價跌勢未變，短期CCL繼續反覆下調。現時CCL距離新春前目標146點，只差0.81點或0.55%。



本周CCL仍為364周（近7年）次低，於2017年2月初水平徘徊，指數比2023年4月168.40點高位累跌12.82%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌23.27%。

臨近農曆新年長假，加上市場憧憬2月底財政預算案或會有提振經濟及樓市措施，近期二手成交偏軟，以及昨天（2月1日）美國及本港主要銀行宣佈維持利率不變，對本地二手樓價的影響將於2024年2月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀。

四區樓價二升二跌

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.71點，按周微升0.13%。CCL（中小型單位）報145.56點，按周微升0.13%。CCL（大型單位）報153.04點，按周升0.36%。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊結束2周連跌，前兩者同樣在2017年1月中水平徘徊，後者則在2017年5月中水平徘徊。

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報145.68點，按周跌0.28%，指數於2016年9月中水平徘徊。九龍CCL_Mass報144.14點，按周升1.09%，連升2周共2.13%，仍於2017年1月中水平徘徊。

新界東CCL_Mass報158.92點，按周微升0.03%，繼續處於2017年3月底時水平。新界西CCL_Mass報134.00點，按周跌0.73%，連跌3周共3.01%，重返2017年3月中時水平。