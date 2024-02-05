周末兩天新盤錄14宗　按周減少近8成　青衣明翹匯1458萬沽三房

過去周末兩天未有大新盤推售，大多以銷售貨尾為主。過去周末（2月3日及4日）新盤市場錄得14宗成交，較上周的65宗減少78.5%，九龍城瓏碧連沽4伙佔最多，青衣明翹匯1,458萬元招標沽出三房戶。



當中，碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧周未再沽4伙一房單位，吸金2,260.4萬元。涉及單位為20樓A室、21樓K室、23樓C室及25樓C室，實用面積為281至354平方呎，成交價528.3萬至613萬元，當中最貴一伙為21樓K室，實用面積354平方呎，成交價為613萬元。

佳明集團 （1271）旗下青衣項目明翹匯沽一伙，涉及為1座9樓A室，實用面積807平方呎，屬三房連儲物室及多用途套房間隔，以1,458萬元招標沽，呎價為18,073元。「明翹匯」至今累售729伙，套現逾49.4億元。

新地PARK YOHO Napoli 661.46萬沽兩房

新地（0016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli亦沽一伙，涉及為第21B座11樓B室，實用面積487平方呎，屬兩房間隔，以661.46萬元沽出，呎價為13,582元。

另外，泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I ，在周末也沽出一伙，涉及單位為第2座1樓A10室，實用面積為327平方呎，屬一房間隔，成交價339.7萬元。