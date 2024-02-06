「源尾收費」能否達致「源頭減廢」？｜一理通

近月政府提出垃圾徵費，引起廣泛討論，鬧得熱哄哄之際，政府體恤市民難以一時三刻接受新措施，將實施日期由今年愚人節推遲到8月1日。



小弟作為香港小市民的一員，對家居垃圾收費亦有所意見，簡單而言，新措施帶給我三個重點，第一：掉垃圾須以政府指定膠袋妥善包裹，第二：收費標準以垃圾體積為基礎（不是以重量計算），按不同大小指定膠袋收費，第三：不遵守將會被罰款或甚至監禁！

小弟一向支持環保，亦十分贊同「用者自付」的原則。政府以往一直提倡「源頭減廢」，當中為了減少市民使用不必要的膠袋，立例要求市民在購物時如要求膠袋盛載，便需付款，以減少日常使用膠袋的數量。

事實上，在人類日常生活中會使用不少物品，他們所付的代價是那物品的製造成本以及相關利潤，但當中並沒有包含它變成廢物後所需處理的成本，例如市民在雜貨舖購買的儲存膠盒，其製造成本可能才一個幾毫，但要把這個膠盒分解成大自然的一部分，其成本可能是製造成本的幾倍甚至幾十倍！

今次政府所推行的措施，雖則也是以「用者自付」的原則，但收費過程不是在「源頭」，反過來是在「源尾」，小市民在未習慣新模式的收費下，有不同意見亦很合理，小弟希望政府從善如流，在和諧氣氛下以鼓勵及勸喻手法推行新政，在執法上彈性處理。

正所謂「年廿八、洗邋遢！」，相信大部分市民會藉此日子在未需徵費下，與一些長久不使用的物品「斷捨離」，我們又要辛苦一班清潔工友了。

垃圾徵費引起社會關注。（示意圖／資料圖片）

【財經專欄】一理通

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