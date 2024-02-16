利嘉閣廖偉強：樓價或回調一成　難料政府會否撤辣、籲業主坐穩

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，2024年樓價目前跌1.42%，雖然自己一直都是樓市大好友，目前對樓市保持樂觀，但直言對於後市展望「聽天由命」，今年樓價有機會回調一成，不過若有更多刺激樓市政策推出，樓價或可回升5至8%。



對減息、撤辣有擔憂

對於月尾財政預算案有機會撤辣，廖偉強基於日前房屋局局長何永賢發言指，目前樓市未有「斷崖式」下跌，所以對財政預算案中會否提出撤辣有所擔憂。他指「斷崖式」下跌即樓價要如2008年至2009年期間急跌，政府才推出政策，廖偉強表示業主要「綁實安全帶坐穩」。至於減息方面，美國通脹仍然高企，預期減息最快第三季才會有機會。

利嘉閣地產總裁廖偉強。

樓市要升睇八大因素

廖偉強指今年樓市要有上升勢頭必需符合8大因素，反之樓價有機會下調一成。八大因素分別為撤辣、減息、人才落地買樓、一簽多行、停止賣地至少一年以減新盤庫存、減壓力測試、星馬泰互換簽證，以及發展商貨尾壓力測試等等。

至於利嘉閣上年收入約12億元，比前年10億元的收入有所上升，但仍然處於虧損，期望今年收入可達15億元。分店數量由上年的197間減至目前的185間，代理人手亦有所減少。