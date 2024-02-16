萊坊全球豪宅租金指數按年漲5%　香港升0.9%　全球主要城市排尾二

萊坊公佈2023年第四季《全球豪宅租金指數》，截至2023年12月的過去一年，全年全球豪宅租金錄得5.2%的升幅。



報告指出，儘管豪宅租金高於疫情前，指數低於第二季的 8.1%，為自2021年第三季以來的低位。而按季計算，豪宅平均租金增長下跌0.6%，舒緩一些租金向上的趨勢。這是自 2021 年第一季以來的首次錄得季度下跌。

香港按年升0.9% 排全球尾二

另指，在過去的12個月，悉尼豪宅租金漲幅居首，按年增長為18.1%，按季增長為4%；為人熟識的新加坡排第四，租金指數按年增長為5%，按季跌1.6%；至於香港則排第九名，按年增長為0.9%，按按季跌2%。而紐約則按年下跌0.3%排最尾。

展望2024年本港豪宅的租金將上升3%至5%

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，香港豪宅租賃市場穩步改善，租金按年上升0.9%，但按季則下跌2%。傳統上冬季是租賃市場的淡季，受季節性影響本港租金錄得季度下跌。跨國公司縮減規模和首次公開募股活動淡靜的情況下，豪宅尋找租客挑戰重重。儘管豪宅的租金已從疫情低位回升，但仍低於五年前的水平。

展望2024年，在吸引海外人才來港的新刺激措施下，預計整體住宅租賃市場將保持強勁勢頭。預計2024年一般住宅的租金將上升5%至8%，而豪宅的租金將上升3%至5%。