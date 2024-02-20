尖沙咀共居式住宅THE NATE全幢放售　市值5.5億

共居式住宅物業近來受投資者追捧。尖沙咀共居式住宅THE NATE及其零售基座商場日前以現狀連租約出售，即日起公開要約出售，市值5.5億。



第一太平戴維斯表示，THE NATE位於尖沙咀彌敦道176號，座落於彌敦道及山林道交界，屬傳統核心地段。項目地下至4樓為零售基座，而5樓至12樓則為共居式住宅，總建築面積約為32,000平方呎。

物業近年斥資近億元全幢翻新及改裝，零售基座佔5層樓面，每層建築面積約1,900至2,500平方呎，6個舖位已全數租出予餐飲行業，包括食肆及咖啡店等。而共居式住宅標準樓層建築面積約2,600平方呎，共提供71間套房及其所需配套。

尖沙咀共居式住宅THE NATE。

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光指，物業現時市值約5.5億港元，呎價約1.72萬元，比起疫情前的價格有相當高的折讓。加上物業現時零售及住宅部份出租率分別高達100% 及90%，能為買家提供即時穩定的租金收入。

除此之外，受惠於政府「高才通計劃」及下學年起大學非本地生學額提升一倍等政策，預料巿場對住宅和共居式住宅的租賃需求將持續增加，並進一步帶動住宅租金上升。