【星之谷】核數師頻轉數馬會　銀行查月結單揭破　申按揭遭殃？

銀行出糧戶口通常是不少人的主要銀行戶口，原因是每月均有來自薪金的經常性現金流，處理各項日常轉數交易較為方便，這是可以理解的。但在申請按揭角度上，一些轉數紀錄曝光後，或會引起銀行憂慮。



申請按揭需要提供出糧戶口過去3個月之月結單，所有轉數紀錄都會完全曝露給按揭銀行，包括信用卡還款紀錄等，甚至是疑似賭博行為亦會一目了然。

每月定期過數「賭馬」

黃小姐（化名）本身是一名薪高糧準的核數師，近月因應樓價下調決定置業並申請按揭，卻被多間銀行拒諸門外，原因是其出糧戶口每月均有頻密及大額轉數，而接收方是馬會。

原來銀行認為黃小姐有「嗜賭」習慣，加上她本身有私人貸款要定期歸還（雖然其入息水平能夠通過壓力測試有餘），但銀行懷疑那些私人貸款跟歸還賭債有關，擔心申請人「賭癮」最終會令其出現財務問題，影響按揭供款穩定性，最終拒批按揭。

就算黃小姐如何費唇舌解釋「賭馬」只是興趣，入息完全可以負擔有餘；私人貸款更與賭博全無關連，仍然不能夠獲得銀行信任。

更不幸的是，不止是一間銀行拒批按揭，而是多間銀行。銀行對於這宗按揭的「果斷斬纜」，筆者從事按揭多年，還是第一次遇到。

出糧戶口交易紀錄宜簡單

筆者認為，由於申請按揭需要提供出糧戶口月結單，有關交易紀錄還是越簡單越好；反之，交易越多及越複雜，銀行便越容易提出更多質疑。舉例，若果按揭申請人出糧戶口有虛擬貨幣交易紀錄，銀行便容易因為洗錢風險而拒批按揭，之前筆者都曾經寫過。

此外，如果出糧戶口有一些定期的定額轉數，譬如交租或給父母家用，銀行也會過問。不過，大部份情況下銀行都是循例詢問，不會影響按揭申請。但出糧戶口交易越多，銀行發問次數便越多，有時可能會令審批變得漫長。

故此，如果想按揭申請簡單快捷、減少阻滯，筆者建議臨買樓前3個月，出糧戶口盡量避免出現不必要的大額或頻密交易，自招嫌疑。

了解更多：https://starpagency.com/

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



（資料及相片由客戶提供）