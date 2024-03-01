撤辣刺激樓市　親海駅頂層戶1445萬沽雙破頂　維港1號單日連沽5伙

撰文：柳英傑 黃祐樺
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親海駅今日（3月1日） 透過招標以破頂價成功沽出頂層特色戶，為第1座27樓B室，實用面積729平方呎，屬三房一套連儲物房間隔，連338平方呎私人天台，實用面積呎價約19,823元，成交價近1,445萬元，成交價及呎價均創項目新高。

另一伙於本周一（26日）售出單位為第1座2樓B室，實用面積729方呎，同屬三房一套連儲物房間隔，買家選用愛才建築期付款，享16%售價折扣，以1,203.7萬元買入單位，呎價16,512元。項目僅餘最後3伙天台特色戶，以及3伙標準分層單位。

維港1號單日連沽5伙

由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號今日（3月1日）連沽5伙，吸金4588.3萬元。當中最貴為2B座3樓G室，實用面積536平方呎，屬兩房間隔，以1,035.7萬沽出，呎價19,323元。

當中涉及為2B座3樓、17樓、36樓C室，6樓B室及3樓G室，實用面積由329平方呎至536平方呎，涉及為兩房及2房連開放式廚房間隔，成交價為676.9萬元至1,035.7萬元，呎價19,323元至21,834元。

維港1號。
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