【中美貿易戰】特朗普擬封殺華為中興　美國農村營運商恐先受其害

路透社周四（27日）引述知情人士報道，美國總統特朗普考慮在新年期間簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，屆時美企或會被禁止購買中國華為和中興通訊公司的通訊器材。 一直以來，媒體報道中興、華為被美國針對的新聞時，往往聚焦事件折射出來的中美大國博奕，或者兩間華企對美國大型企業的影響。意想不到的是，在美國農村地區，華為竟然有著不可忽視的影響力。

安插代表進入商會

首先，華為在美國相關業界的商會內部有自己的代表，致使自身權益不至於被湮沒。目前，用戶少於10萬人的美國小型營運商，主要由總部設於華盛頓的「農村無線營運商協會」（Rural Wireless Association, RWA）所代表。

值得留意的是，華為美國（Huawei Technologies USA, Inc.）的銷售業務副主席William Levy，本身就是RWA董事局成員。這便證明美國業界和華為的合作關係，已是相當緊密。

在美國「農村無線營運商協會」董事局內，華為有自己的代表。(視覺中國)

價格低廉 美營運商樂於購買

另一方面，美國小型營運商在某程度上已相當依賴華為，而這種依賴最初是源於中國產品的價格競爭優勢。例如蒙大拿州電訊公司Sagebrush在2010年招標時，發現瑞典電訊設備製造商愛立信（Ericsson）的設備成本，幾乎是華為的4倍。

不難想像，在自由市場邏輯下，Sagebrush之類的公司未必會像華府政客般上綱上線，思考「國家安全」等問題，只會從降低成本、增加盈利的角度出發，購入華為器材，久而久之便產生依賴。

許多美國小型營運商相當依賴中興或華為的設備，如果特朗普政府要求它們更換設備，肯定費時失事。(視覺中國)

更換設備耗費不菲

就連RWA本身亦承認，旗下會員很難在旦夕之間與中興或華為割裂：根據RWA在12月初提交給聯邦通訊委員會（FCC）的文件，目前大約有1/4會員在它們的網絡中，使用兩間華企的設備。

按照RWA估算，倘若特朗普政府落實有關行政命令，協會會員可能要在零補償的情況下，花費8億至10億美元更換設備，單是Sagebrush便要花費大約5,700萬美元成本，用兩年時間完成更換程序。