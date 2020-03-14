撰稿人美媒發文稱「中國經驗」被忽視　西方失抗疫時機

中國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情趨緩，但在中國之外的多個國家，疫情變得嚴重的趨勢。美國《紐約時報》3月13日發布名為Ian Johnson的撰稿人的文章。 他以自己的個人經歷，指出包括美歐在內的西方國家在抗疫戰上的不足，以及中國的經驗帶給它們的啟示。然而這些國家模仿中國推出最差的措施，往往對它最好的措施或其成功視而不見。

圖為3月9日，德國柏林民眾在排隊進行新冠肺炎檢測。（AP）

文中指出歐美等地疫情迅速蔓延、股市尋底、世衛宣布疫情是大流行，但這些都沒有改變該等國家在應對疫情上「如不是徹底被動，就是異常反應」。他說在看到它們有類是中國的、初期對疫情予以否定的情況後，中國須而面對疫情「令人討厭的、突然的意外」狀況，而西方國家已有好幾周注意到它。

他寫道，「情況好似是中國的經驗不足以在『不作為的危險』一事上對西方國家發出警告，一些國家反而在模仿中國推出的一些最差的措施，但往往對於它們最好的方面、或是它的成功選擇視而不見。」

他指出：「我認為局外人、尤其是西方人，沉迷於中國威權政治體系，這使他們輕視其決策的可能價值以及相關性。」

文中指出，「相信中國的決定主要是基於粗暴的威權主義是愚蠢的。一個國家不必出於醫學理由捍衛其所有措施；這些都是醫療保健專業人員可能會爭論多年的問題。但是值得承認的是，並非中國的所有失敗都是其政治制度所獨有的，有些政策是出於對公共利益的認真關注而制定的，並由高素質的公務員執行。」

他寫道：「中國領導人在最初開始時在摸索，但在短時間內他們的舉動要比迄今為止許多民選領導人採取的果斷得多。不管是不是專制，他們也希望得到公眾的認可。 中國領導人可能不會面對選民，但他們也關心其管治合法性，這也取決於他們的表現。」

他在文中最後指出，「只是太多國家卻袖手旁觀，對中國以及在亞洲其他地區正在發生的事情觀察了數周，感覺像是這與它們無關。一些政府因缺乏政治意願而猶豫不決。有些人仍為「中國是永恆的『另一國』」的說法所欺騙，認為中國的經驗對西方國家而言可能不重要，更不用說提供任何教訓——除了不採取行動。」