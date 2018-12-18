重返中國市場無望　美媒：Google中國版搜尋引擎「蜻蜓」已停開發

Google為了重返中國市場，今年8月宣布正研發具審查功能的中國版搜尋引擎「蜻蜓」（Dragonfly），事件一度引起公司內外反彈。 不過據美媒報道，Google 實際上已經終止開發「蜻蜓」項目。而Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）早前亦已表示，目前暫無計劃在中國推出搜尋引擎。

據美媒報道，Google 實際上已經終止開發「蜻蜓」項目。（資料圖片）

據美媒The Intercept報道，Google內部的私隱處理部門已要求「蜻蜓」項目開發團隊停止使用一套用來分析中國用家搜尋數據的分析系統。有關數據來自於2008年已被Google收購的中國網站265.com，該網站看似簡單，只是重新導向用家至百度或其他中國網站，但Google在當中收集了不少數據作分析，以了解中國政府封鎖哪些網站或敏感詞，藉此開發「蜻蜓」項目。

由於Google內部的私隱處理部門一直嚴格限制內部部門分析用戶搜尋資訊，但報道指Google的私隱處理部門對上述情況亳不知情，因此感到「非常憤怒」，繼而下令不可再利用265.com的數據開發「蜻蜓」項目。報道又引述消息指，禁令讓「蜻蜓」項目的開發隨即停止，而參與開發的工程師亦已被重新分排到巴西、印度和印尼、俄羅斯等國家的相關項目中。