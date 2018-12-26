聖誕節在中國消失？　日媒的理由是......

年末將至，最多人的重視的，便是聖誕節。不過，近期日媒有發現，中國多個地方，正嚴控慶祝2018年聖誕節，使聖誕熱度在華降溫。日媒認為，其背後原因則是中國政府的考量。

中國地方政府停止慶祝聖誕節，其理由是維護街道整潔。（資料圖片）

據《時事通信社》12月25日報道稱，中國正針對與慶祝聖誕節相關的裝飾品的管控。更引以外交消息人士的說法，指出中國政府「警惕外國文化在中國的滲透，正在提高自主文化性」。尤其，「高度象徵西方文化」的聖誕節，在中國各地有被限制「慶祝」的情況。

舉例來說，北京相鄰的河北省廊坊市，在12月中旬出台一項禁令，禁止在街頭擺設帶有聖誕節性質的裝飾物，就連遠在雲南省昆明市也要求街頭撤去聖誕樹。對此，官方說法是，「維護街道整潔」。

不過，值得注意的是，北京的購物中心、主幹道兩旁依然裝飾著聖誕樹及聖誕彩燈。也就是說，中國政府尚未完全禁止聖誕節慶。

事實上，外國媒體之所以如此關注，在於中共十九大上，中國國家主席習近平提出，倡導「中國文明的偉大復興」。此後，中國有關聖誕節的報道不見蹤影。也因此，引起外國媒體關注中國境內聖誕節「慶祝」的狀況。

但對於中國有些地方政府採取「管制」的態度，中國政法大學朱偉一教授表示，「可以理解政府為保持城市環境採取這樣的行動」，但同時指出，「這樣的做法對想慶祝聖誕節、放鬆身心的人來說是不利的」。