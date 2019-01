【孟晚舟被捕】加媒：中美「惡霸」欺凌加國　中小國家應團結抗衡

早前加拿大應美國要求,拘捕華為副董事長孟晚舟,引起中國強烈反彈,其後爆出多宗在華加拿大人被捕事件。當地時間1月16日,加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail)就此發表社評,題為〈從特朗普到中國,加拿大如何能夠對抗惡霸〉(How Canada can stand up to bullies, from Trump to China),以校園惡霸比喻中美兩國,而加拿大則是受害學童。

社評稱:「沒有人喜歡惡霸。他們刻薄、難以預測和自我中心,他們很易覺得被冒犯,而他們會是很糟糕的朋友。」對此加國一向採取較小國家的唯一可行立場:避免全面衝突,並以有策略的報復、非公開外交、呼籲盟友支持和堅決強調尊重國際規則,以作應對。