【孟晚舟被捕】加媒：中美「惡霸」欺凌加國　中小國家應團結抗衡

早前加拿大應美國要求，拘捕華為副董事長孟晚舟，引起中國強烈反彈，其後爆出多宗在華加拿大人被捕事件。當地時間1月16日，加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）就此發表社評，題為〈從特朗普到中國，加拿大如何能夠對抗惡霸〉（How Canada can stand up to bullies, from Trump to China），以校園惡霸比喻中美兩國，而加拿大則是受害學童。 社評稱：「沒有人喜歡惡霸。他們刻薄、難以預測和自我中心，他們很易覺得被冒犯，而他們會是很糟糕的朋友。」對此加國一向採取較小國家的唯一可行立場：避免全面衝突，並以有策略的報復、非公開外交、呼籲盟友支持和堅決強調尊重國際規則，以作應對。

大連市中級人民法院周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並決定判處他死刑。（資料圖片）

《環郵》認為，就對美重新談判《北美自由貿易協定》，加拿大的上述策略奏效，源於美國不只是其最親近盟友，而且是個民主政體。特朗普不是極權政權的終身總統，他受制於公眾壓力，並需與其他政府分枝機關協調行事。

指中國的欺凌挑戰更為巨大

社評指中國的性質截然不同，所帶來欺凌挑戰更為巨大，北京就華為副董事長孟晚舟在加被捕一事，以間諜罪名扣留兩名加拿大人，更重審一宗毒品走私案，將案中加藉疑犯改判死刑。

《環郵》指渥太華反擊在於，抗議北京違反國際外交和法律常規，以及其隨意使用死刑以處理紛爭。加國既通過非公開渠道以緩和事態，外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）亦呼籲中國寬大處理該宗死刑案。與此同時，渥太華號召美國及其他西方盟友，譴責中方的扣留舉措。

2018年12月11日，在加拿大溫哥華被捕的華為副董事長孟晚舟，獲准保釋。（CTV / 美聯社）

不同意「提醒」孟晚舟以避免麻煩

有論者表示，加國如果介入引渡申請，私下警告孟晚舟不要途經溫哥華，那麼渥太華就能避免許多麻煩，而孟晚舟也不會在機場被捕。

《環郵》反駁指，加拿大作為中等國家，其力量有賴於尊重國際條約和法律，以及其號召盟友的能力：「與其安撫惡霸，（不如）建立聯盟和規則以抗衡他們。」社評認為，不只是加拿大需要國際合作，事緣如果超級強權能對他國頤指氣使，又無人願意團結對抗，那麼所有中小國家都會受害。