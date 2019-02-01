韓媒：若韓國跟隨美國放棄華為　中國或進行第二輪「經濟報復」

中韓關係此前自「薩德風波」後急轉直下，中國推出「限韓令」報復韓國部署薩德導彈後，赴韓的中國遊客大減，導致韓國經濟蒙受巨大損失。儘管去年夏天起「限韓令」逐步解禁，中韓關係逐步好轉，但如今美國封殺華為風波在國際上再起波瀾。 面對美國及其同盟國英國、澳大利亞等愈來愈多的國家以「安保」為由放棄使用華為設備，韓國《中央日報》2月1日評論稱，若韓國通訊運營商也響應美國要求，韓國經濟恐受到影響。

中韓關係此前因韓國部署薩德反導彈系統而陷入僵局，導致赴韓旅遊的中國遊客大減，韓國經濟也因此蒙受損失。（視覺中國）

韓國news1新聞1月25日曾報道稱，韓國業界表示，韓國三大運營商中，不僅是SK電信，KT也可能在構建5G獨立組網時放棄使用華為設備，而此前選定華為作為其設備供貨商的LG U+也正在考慮放棄使用華為設備的方案。

《中央日報》文章稱，隨著韓國政府不斷強調安保，消費者的擔心也在增多，如果在美國再要求韓國禁止使用華為設備的話，LG U+很可能最終放棄使用華為設備。

文章還說，因為「薩德」問題，韓國正在經歷被報復的噩夢，如果中國以華為來進行報復，韓國可能會經歷第二輪經濟報復。此外，中美兩國在各個領域展開競爭，也讓韓國陷入苦惱，韓國的支柱產業在中國進行大規模投資，如果韓國放棄華為，經濟負面效果很難估計。文章又指出，若韓國不能改變對中國經濟依賴較高的現實，韓國很難擺脫兩難局面。

（中央日報）