【封殺華為】全球行動通訊商或召會議緊急商討　德企憂延3年推5G

據英媒路透社2日（上周六）報道，有消息稱，歐盟委員會目前正在以安全考慮為由，權衡是否對華為的5G網絡設備在歐盟的發展和引進施加實際禁令。 移動通信領域的國際行業組織「全球移動通信系統協會」（GSMA）正考慮召開緊急會議，就華為可能被海外關鍵市場排除及其給電信運行商所帶來的影響展開討論。

全球移動通信系統協會成立於1995年，據其官網介紹，該組織代表了全球移動運營商的利益，並由750個包含世界各地的運營商及350個從事手機業務的公司組成。

全球移動通信系統協會發言人表示，該組織理事長格蘭瑞德（Mats Granryd）在近日向其所有成員發布的一封信中提出，希望將圍繞着華為的爭議加入到該組織下一次的董事會會議議程當中。據悉，全球移動通信系統協會計劃在2月底於巴塞羅那舉行會議。

若華為遭禁 歐洲在通信領域發展將受重挫

有分析稱，由於歐洲很多運營商原有的5G建設計劃都將華為納入其中，而5G可以廣泛應用於製造業、無人駕駛和醫療保健等領域的高速網絡建設，因此一旦華為在歐盟遭禁，歐洲在通信領域的競爭力將在短期內遭受重挫。歐洲最大的獨立電信公司德國電信日前表示，如果其需要將華為設備從現有的網絡中移除，這將延遲該公司向用戶提供5G服務的時間達2至3年。

（路透社/法國國際廣播電台）