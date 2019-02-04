【華為風波】法媒：歐盟應組對華統一陣線　有理由擔憂間諜活動

近月華為在海外業務屢屢受挫，遭遇美國及其盟友封殺和追擊，其間更發生副董事長孟晚舟被捕事件，引發中美加三國外交風波。 法國《世界報》（Le Monde）近日（2月2日）就此發表社評，題為〈華為，對歐洲的挑戰〉（Huawei, un défi pour l’Europe），內文指歐盟應組成對華統一陣線，制定科創政策，以及建立適當防禦機制。 社評指華為風波是一個測試，若果沒有提高警覺，歐盟將會陷於科技依賴，以至最終淪為政治弱勢。

孟晚舟此前在加拿大被捕，即將面臨被引渡到美國受審的聆訊。（視覺中國）

《世界報》指出，在不足10年時間裡，華為已成為新一代移動網絡5G的主要參與者。社評認為，由於是訊息傳播的主要渠道，當中包括最敏感資料，華為的基建可以用於間諜和破壞活動之類政治目的，因此各國擔憂不無道理。

中國《網絡安全法》令華為客戶不放心

另外，按中國於2017年所行法律，要求個人或企業協助情報工作，並禁止對外公布相關活動，《世界報》指這亦不會令華為的170個國家客戶放心。據前文後理，文中所指「法律」大概為2017年施行的《網絡安全法》。

社評又判斷，美國目前站在壓制華為發展的最前線。華府發動龐大外交攻勢，企圖說服盟友將華為拒諸門外。與此同時，美國司法部以違反對伊朗禁運令為由，對華為首席財務官孟晚舟發出拘捕令。

法媒：歐盟應組對華統一陣線，有理由擔憂間諜活動。（視覺中國）

歐洲設備商乏競爭力、營運商各自為政

相比美國，《世界報》認為歐洲沒有境外司法手段，也不願意一邊責怪中國推行保護主義，一邊對華實施保護主義。然而歐洲的電訊設備商如芬蘭諾基亞（Nokia）及瑞典愛立信（Ericsson），正喪失市場份額，而其營運商則各自為政，部份如法國Orange宣布不用華為設備，其他則與華為簽訂協議。

有見及此，《世界報》指出，歐洲的行動空間已被收窄。德國電信便稱，排斥華為將令歐洲延遲2年推行5G服務，而且會令營運商多支出數以十億計歐元。為了不被華為「綁手綁腳」，歐盟應維持最低限度的歐洲競爭力，以及就讓渡給中國的基建，要求控制權。