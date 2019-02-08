美俄倡新版《中導條約》納入中國　俄專家：貿易戰是對華施壓契機

美國和俄羅斯最近接連宣布退出1987年簽訂的《中程導彈條約》（INF）後，兩國都表示，新版的《中導條約》應將中國納入。俄羅斯《獨立報》援引該國專家認為，雖然北京堅決反對，但在中美貿易戰中的劣勢，將有機會迫使其改變立場。

特朗普在周二（5日）的國情咨文中提出，可以締結「包括中國和其他國家在內的新協議」。（資料圖片）

美國總統特朗普（Donald Trump）在周二（5日）的國情咨文中說，美國退出《中導條約》是因為俄羅斯多年來屢次違約，美方「別無選擇」。特朗普指出，可以締結「包括中國和其他國家在內的新協議」，儘管可能無法做到。「如果無法做到，我們就要在這方面投入更多，在創新上遠遠超越其他國家。」

據自由亞洲電台報道，除了特朗普的表態，俄羅斯國家杜馬防務委員會主席弗拉基米爾．沙馬諾夫上校在上周六（2日）亦公開表示，莫斯科很久之前就已經建議，應簽訂新的《中導條約》，把諸如中國等已經擁有相關導彈技術的國家都納入簽署。

不過俄羅斯《獨立報》周三（6日）發表文章，引述俄羅斯專家的分析說，北京不會輕易加入這個實際上多年來只有美國遵守的《中導條約》，唯一的機會就是有外部壓力促使其同意，而「中美貿易戰就是這樣一個機會」。

2016年「天劍」演習時某部所配備東風-21D導彈。（觀察者網）

俄外交官：美可藉軍事增援台灣促成談判

該名專家指出，現在俄美雙方都已經有了共識，就是「北京方面不能被排除在被約束的範圍之外」，但北京一定不會同意任何此類協議，而貿易戰能夠成為華盛頓向北京施壓的有效手段。

俄羅斯外交和國防政策委員會主席菲德羅夫．盧基揚諾夫則說，北京方面不想聽到任何限制其中短程導彈的談判，假裝該問題與中國無關，這無法排除北京最終簽署某種多邊版《中導條約》的可能性，但需要特殊的外部條件促成，例如美國利用台灣局勢，增加在台灣的軍事存在，以對北京施加壓力，抑或將中導問題與中美貿易關係相掛鉤，因為「上述領域對北京而言更重要」。

俄羅斯軍事專家瓦西里．卡申則補充觀點，認為中方會繼續拒絕加入相關談判或簽署協議，「因為中短程導彈幾乎佔了其軍隊武力的大部分」 。他還說，中導條約的廢除以及要求北京加入新的《中導條約》，可能會令俄中之間出現裂痕，令中方對俄羅斯產生戒備，「這亦是華盛頓的戰略意圖之一，但俄羅斯方面會小心行事」。

（法廣／自由亞洲電台／獨立報）